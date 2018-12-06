الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 617 جنيها في السوق المحلية.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 : 528.85 جنيه
عيار 21: 617 جنيها
عيار 24: 705 جنيهات
الجنيه الذهب: 4936 جنيها
أوقية الذهب: 1234 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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