«محمود الجندي» يكشف عن سبب انفصاله عن «عبلة كامل»

06 ديسمبر 2018 - 02:00 م

كشف الفنان محمود الجندي عن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل قائلًا: "أنا عرضت على عبلة كامل الزواج وهي وافقت على طول ولم تطالب مني أي شروط غير أني أعاملها بما يرضي الله، وكانت أحلى أيام معها وكانت جميلة".

وتابع: "كان نجمها بيعلي أكثر وأكثر مني، وأنها تطلب في أعمال فنية أكثر مني، وده كان السبب اللي أثر فيا، ومكنتش بحب أبقى عبء عليها كثير".

وأضاف: "هناك أدوار كثيرة عرضت عليه مجاملة لعبلة ولأنني زوجها، ولكن لم أقبل هذا الوضع"، موضحاً "أنها طلبت الطلاق منه لأن كان ردود أفعاله غريبة جدًا والتي جاءت بالسلب على علاقتهما الزوجية".