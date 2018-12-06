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«شيخ» يعاشر فتيات ويصورهن خلال جلسات الرقية الشرعية

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عمرو محمد-متابعات

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استيقظت مدينة بركان شرق المغرب على خبر بشع حيث قام شيخ باغتصاب الفتيات اللاتي يزرنه لتلقي الرقية الشرعية على يديه.

وألقت الشرطة المغربية القبض على الراقي الشرعي، بعد أن عثرت على مقاطع فيديو “جنسية” في حاسوبه الخاص، التقطها لفتيات دون علمهن خلال تلك الجلسات.

وكان الشيخ الجاني وهو في الخمسينات من العمر يعمل مدة سنوات في بلجيكا، وعاد للمغرب في أواخر عام 2016، ليشتري منزلًا بحي المكتب في مدينة بركان، ويرتدي عباءة الراقي الشرعي.

وكشفت تقارير إعلامية محلية أن المتهم يسوق مقاطع الفيديو الجنسية بعد تصويرها، خارج المغرب، وأن أغلب ضحاياه من الفتيات المقيمات في الحي نفسه، مما أثار موجة من الهلع بين الأسر.

وتكررت هذه الوقائع في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع انتشار مراكز الرقية الشرعية بشكل لافت  في المغرب.




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