الأهلي يعقد أولى صفقاته مع لاعب مصر المقاصة

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المقاصة يضم محمود وحيد في صفقة انتقال حر
محمود وحيد

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الزمالك

الاهلى

مصر المقاصة

هاني سعيد

محمود وحيد

وقع اللاعب محمود وحيد نجم مصر المقاصة للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف لينتقل في الميركاتو الشتوي المرتقب في يناير المقبل إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف مصدر أن توقيع اللاعب تم فى منزل هاني سعيد نجم المقاصة والزمالك السابق، لافتًا إلى أن ذلك جاء فى الوقت الذى تدخل الزمالك أيضاً فى الساعات الأخيرة بقوة لضم محمود وحيد وخطفه من الأهلى، لتحسم رغبة اللاعب وجهته فى نهاية الأمر، وفقا لـ"اليوم السابع".

وكان  عدلي القيعي قد عقد جلسة اليوم مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي وحصل على موافق المقاصة على بيع اللاعب، إلا أن دخول الزمالك فى الصفقة قد يعيد المفاوضات لنقطة الصفر.

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