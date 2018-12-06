  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

بابا الفاتيكان والشيخ محمد بن زايد

زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

مساجد الجزائر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من المساجد

وكلاء اللاعبين

«بيزنس» وكلاء اللاعبين في مصر

قناة السويس

حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

سيدة

«طبال» يهدى زوجته لثرى عربى

مفتي بشار يحرف سورة من القرآن

مفتي بشار يحرّف سورة من القرآن

من العواصف

بالصور.. الفيضانات تغرق إسرائيل

رمضان صبحي

مفاجأة.. رمضان صبحي في القلعة الحمراء خلال ساعات

وزير ألماني يطالب بترحيل مؤيدي بشار

وزير ألماني يطالب بترحيل مؤيدي بشار

فلسطين تدعو للتصويت ضد المشروع الأمريكي الموجه ضد حماس

عرب وعالم

الرئاسة الفلسطينية: الأيام العشرة القادمة حاسمة وخطيرة
الرئاسة الفلسطينية: الأيام العشرة القادمة حاسمة وخطيرة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

#

رسميًا.. حبس فنان شهير بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة

#

دعوى إسرائيلية لمحاكمة عباس وهنية لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

#

طيور جارحة تحمل مواد حارقة إلى إسرائيل

هتك عرض

هتك عرض طالبة

هتك عرض الطالبات

أكدت الرئاسة الفلسطينية، ضرورة التصويت ضد المشروع الأمريكي الموجه ضد حركة «حماس»، والذي سيقدم لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، للتصويت عليه.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اليوم إلى أنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والاسلامية، والعديد من الدول الصديقة، من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأمريكي.

ومن جهة أخرى، أكدت الرئاسة الفلسطينية ضرورة التصويت لصالح المشروع المنفصل المقدم من أيرلندا، الذي يؤكد المرجعيات الدولية للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومليلية
» حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
» محاكمة مدحت شلبي بتهمة سب "الخطيب"
» «زعيم الثغر» يختتم تدريباته استعدادًا لـ «سموحة»
» روسيا تعلن تشييد مركز لصيانة المروحيات فى مصنع حلوان
» الأمن ينجح فى منع مجزرة بشرية فى أسيوط
» بطلة كليب "عندى ظروف" تعلق على فستان رانيا يوسف
» وفاة ممثل شهير عن عمر يناهز 61 عامًا
» مطربة تقود شبكة للاتجار بالبشر
» اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان
» نجم عالمي يصور فيلما وثائقيا عن مقتل "خاشقجي"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية