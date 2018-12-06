وزير ألماني يطالب بترحيل مؤيدي بشار

06 ديسمبر 2018 - 02:10 م

قال "يواخيم هيرمن" وزير داخلية مقاطعة بايرن الألمانية إن هناك لاجئين سوريين مؤيّدين للنظام السوري في ألمانيا، غير مهدّدين بالتعذيب في حال تم ترحيلهم إلي سوريا.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء، أنه يجب على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التفريق بين اللاجئين السوريين المؤيّدين لنظام الأسد، وبين المهددين فعلاً من النظام السوري، منوها أنه لا يمكن توقع تعرض مناصري الأسد للتعذيب في المناطق التي يحكمها، في حال تم ترحيلهم.

وأوضح المسؤول الألماني أن السوريين الهاربين من الحرب في سوريا ومن تنظيم "داعش" يمكن إعادتهم إلى سوريا كذلك، لافتا إلى إمكانية ترحيل الكثير من المطلوبين والمرتكبين لاعمال مخالفة للقانون إلى سوريا، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

وأكد أن هذا الاجراء يصب في مصلحة للشعب الألماني، ، وأنه لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يشعر السكان الألمان بأن الجناة العنيفين سيستمرون في ألمانيا.

ويأتي هذا التصريح، بعد أن أعلنت السلطات الألمانية تمديد العمل بقرار منع ترحيل اللاجئين السوريين، المرفوضين أو المتورطين في قضايا جنائية حتى نهاية يونيو 2019.