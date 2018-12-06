"النقل" تأمر باتباع إجراءات التأمين بالسكة الحديد والمترو

06 ديسمبر 2018 - 02:17 م

أمر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، هيئة السكة الحديد وشركة المترو، بمتابعتهم أي وقائع تتعلق بحركة القطارات نتيجة سقوط الأمطار والسيول، مع التشديد على سائقي القطارات بإتباع إجراءات السلامة الخاصة بحالات تأثير الأمطار على مسار شريط السكة الحديد أو شريط المترو بالخط الأول.

وناشد عرفات في بيان صادر عن الوزارة، قيادات السكة الحديد والمترو بموافاته بأي تأثير على حركة القطارات خلال سقوط أي أمطار مع الإعلان للمواطنين عن أي تعطيل يمكن يحدث لحركة القطارات بسبب سقوط الأمطار أو تخفيض سرعة القطارات، مع إعلان الطوارئ طوال فترات سقوط الأمطار.