  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

بابا الفاتيكان والشيخ محمد بن زايد

زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

مساجد الجزائر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من المساجد

وكلاء اللاعبين

«بيزنس» وكلاء اللاعبين في مصر

قناة السويس

حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

سيدة

«طبال» يهدى زوجته لثرى عربى

مفتي بشار يحرف سورة من القرآن

مفتي بشار يحرّف سورة من القرآن

من العواصف

بالصور.. الفيضانات تغرق إسرائيل

رمضان صبحي

مفاجأة.. رمضان صبحي في القلعة الحمراء خلال ساعات

وزير ألماني يطالب بترحيل مؤيدي بشار

وزير ألماني يطالب بترحيل مؤيدي بشار

خلال فترات الأمطار..

"النقل" تأمر باتباع إجراءات التأمين بالسكة الحديد والمترو

آخر الأخبار

عرفات
عرفات

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ضبط تشكيلين عصابيين لسرقتهم مهمات مترو الأنفاق والسكة الحديد

#

العناية الإلهية أنقذت ركاب قطار الشرقية من كارثة

#

16 جنيهًا سعر تذكرة المترو "الفعلية"

#

النقل: اتجاهان لا ثالث لهما لتطوير السكة الحديد

المترو

هشام عرفات

وزاةرالنقل

أمر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، هيئة السكة الحديد وشركة المترو، بمتابعتهم أي وقائع تتعلق بحركة القطارات نتيجة سقوط الأمطار والسيول، مع التشديد على سائقي القطارات بإتباع إجراءات السلامة الخاصة بحالات تأثير الأمطار على مسار شريط السكة الحديد أو شريط المترو بالخط الأول.

وناشد عرفات في بيان صادر عن الوزارة، قيادات السكة الحديد والمترو بموافاته بأي تأثير على حركة القطارات خلال سقوط أي أمطار  مع الإعلان للمواطنين عن أي تعطيل يمكن يحدث لحركة القطارات بسبب سقوط الأمطار أو تخفيض سرعة القطارات، مع إعلان الطوارئ طوال فترات سقوط الأمطار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومليلية
» حقيقة بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
» محاكمة مدحت شلبي بتهمة سب "الخطيب"
» «زعيم الثغر» يختتم تدريباته استعدادًا لـ «سموحة»
» روسيا تعلن تشييد مركز لصيانة المروحيات فى مصنع حلوان
» الأمن ينجح فى منع مجزرة بشرية فى أسيوط
» بطلة كليب "عندى ظروف" تعلق على فستان رانيا يوسف
» وفاة ممثل شهير عن عمر يناهز 61 عامًا
» مطربة تقود شبكة للاتجار بالبشر
» اصطدام طائرتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان
» نجم عالمي يصور فيلما وثائقيا عن مقتل "خاشقجي"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية