القبض على سارق أبواب المقابر

06 ديسمبر 2018 - 02:36 م

تمكنت مباحث قسم شرطة أبو تيج بأسيوط من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه جرائم سرقات الأبواب الحديدية من المقابر.

وردت معلومات لقسم شرطة أبوتيج من المواطن "مصطفى.م" 62 سنة، بالمعاش، ومقيم ببندر أبوتيج باكتشافه سرقة باب حديدى للمقبرة الخاصة بعائلته، وبالبحث والتحرى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "العمدة.ع" 18 سنة، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الباب محل السرقة، كما أرشد عن "بابين حديد آخرين سبق سرقتهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه .