» محاكمة مدحت شلبي بتهمة سب "الخطيب"

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مدحت شلبي

رئيس النادى الأهلى

بيراميدز

محاكمة مدحت شلبى

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اولي جلسات محاكمة مدحت شلبي مقدم برنامج مساء بيراميدز بجلسة الإربعاء 9 يناير المقبل في بلاغ  الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات أعتبرها الخطيب تمثل جرائم السب والقذف في حقه وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة  25 سبتمبر الماضي ببرنامجه مساء بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارًا بالأجماع في جلسة اول اكتوبر الماضي بملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس ادارته ومن بينهم مدحت شلبي .


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