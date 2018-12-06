«إيديكس2018» شهد دخول مصر بقوة مجال الصناعة العسكرية

06 ديسمبر 2018 - 07:09 م

أكد المستشار عصام هلال ، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الإقبال الكبير والمشاركة الفاعلة والناجحة لمعرض السلاح الأول في مصر " ايديكس 2018 " والذي ضم عدد 41 دولة بأكثر من 56 وفد وأكثر من عشرة آلاف زائر، كان دليل وشاهد على دخول مصر بقوة مجال الصناعة العسكرية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يأتي من أجل بناء مصر الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح هلال في بيان صحفي له اليوم، أن انبهار كل الدول بالمنتجات المصرية والمعرض المصري أكبر دليل علي أن مصر تنتقل الي مرحلة جديدة تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري وستعظم وتنوع من مصادر الدخل القومي المصري، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات كبيرة في علاقاتها بالدول الأفريقية من خلال هذا المعرض وهو ما سيجعل مصر سوق للأسلحة الأفريقية بدلا من السوق الأوروبي والأمريكي.

وأشار إلى أن الدول التي حاولت منع إمداد الجيش المصري العظيم بقطع الغيار الخاصة بالطائرات والمعدات كنوع من الضغط عليها بعد 25 يناير، حضروا إلى المعرض ليتنافسوا مع منتجاتنا المصرية في قطع الغيار وغيرها، مضيفًا " يجب على هذا الشعب أن يسعد بقيادته السياسية الحريصة كل الحرص على رفعت دولتهم ووطنيهم وعلى استقلال قراراتها وإرادتها.

وتقدم " أمين تنظيم حزب مستقبل وطن" بالشكر وخالص التحية والتقدير لوزارة الإنتاج الحربي ولمهندسي القوات المسلحة اللذين نافسوا كبرى الشركات العالمية والدول الكبري في صناعة السلاح وتفوقوا عليهم.



