شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

وكالات

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الشرطة

فرنسا

السترات الصفراء

أعلنت نقابة للشرطة في فرنسا، اليوم الخميس، انضمامها إلى احتجاجات "السترات الصفراء"، ضد زيادة أسعار الوقود، وتنظيم إضراب عن العمل، السبت القادم.

وقال "ألكسندر لنغلو"، الأمين العام لاتحاد "VIGI "؛ أقدم نقابة لموظفي وزارة الداخلية في البلاد، في حديث لموقع "بوليفار فولتير" المحلي الإخباري، إن "مطالب السترات الصفراء، تهمنا جميعًا، وحان الوقت للتضامن معهم بشكل قانوني".

وأضاف أن "موظفين إداريين وتقنيين وغيرهم من العاملين في وزارة الداخلية سيشاركون في الإضراب".

يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود، كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019.

واحتجاجات "السترات الصفراء"، ضد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيش، والتي عمت مُدنًا مختلفة منذ 17 نوفمبر الماضي؛ شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع"، ما أثار انتقادات على نطاق واسع.


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