«الجندي»: معظم الشيخ يرفضون تجديد الخطاب الديني

06 ديسمبر 2018 - 07:27 م

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من تصرفات بعض الشيوخ، قائلا: "أنا زعلان معظم الشيوخ بيقاوموا تجديد وتطوير الخطاب الديني".

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس: "أنا بشوف نسخ مكررة كلها تلقين، مفيش حد عاوز يطور، كله يعتمد على الحفظ فقط"، لافتًا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يعني القضاء على الثوابت والأسس ولكن مسايرة العصر.



