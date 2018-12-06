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«الجندي»: معظم الشيخ يرفضون تجديد الخطاب الديني

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الشيخ خالد الجندي
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الخطاب الديني

خالد الجندي

التجديد

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من تصرفات بعض الشيوخ، قائلا: "أنا زعلان معظم الشيوخ بيقاوموا تجديد وتطوير الخطاب الديني".

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس: "أنا بشوف نسخ مكررة كلها تلقين، مفيش حد عاوز يطور، كله يعتمد على الحفظ فقط"، لافتًا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يعني القضاء على الثوابت والأسس ولكن مسايرة العصر.



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