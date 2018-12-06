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إخلاء سبيل 3 مشجعين للاتحاد السكندري

قضايا وحوادث

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإخلاء سبيل 3 من مشجعى نادى الاتحاد السكندري، بكفالة 1000 جنيه، لاتهامهما بإشعال الشماريخ وإثارة الشغب.

كانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 من مشجعى نادى الاتحاد السكندري، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإشعال الشماريخ وإثارة الشغب.

وباشرت النيابة، التحقيق مع عدد من جماهير نادى الاتحاد السكندرى، التى أشعلت الشماريخ بمدرجات إستاد " بتروسبوت" خلال مباراة فريقهم أمام نادى الزمالك، فى إطار البطولة العربية.

كانت ألقت قوات الأمن القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

وضبطت أجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة.

كان فريق الاتحاد السكندري تأهل لربع نهائي كأس زايد الدولي للأبطال بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة، بعد فوز الاتحاد السكندري بهدف المهاجم الغاني بناهيني، في ظل نهاية مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب.



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