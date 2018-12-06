» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري

06 ديسمبر 2018 - 07:57 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على المصري، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري العام.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى فى محاولة لمباغته لاعبى المصرى بهدف مبكر وقاد كاسونجو هجمة خطيرة بالدقيقة الأولى من الجبهة اليمنى ومرر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن يتدخل الدفاع البورسعيدى لتشتيت الكرة .

وكاد إسلام عيسى أن يسجل أول أهداف المصرى بالدقيقة 5 بعد توغل فى دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش .

ويمرر أوباما كرة سحرية لكهربا بالدقيقة 7 حاول الأخير استغلالها ومراوغة حارس المصرى لكن يتدخل الدفاع فى اللحظة الأخيرة ويحول الكرة لركلة ركنية .

ويحتسب أحمد الغندور ركلة حرة مباشرة للمصرى بالدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل طارق حامد مع أحمد جمعة وسط اعتراض لاعبو الأبيض .

ويسجل كهربا هدف عالمى للزمالك بالدقيقة 11 من تسديدة بعيدة المدى بعد استلام تمريرة سحرية بالصدر من كاسونجو يضعها بإتقان فى شباك المصرى ليتقدم الأبيض بأولى الأهداف .

ويحاول أحمد جمعة تهديد مرمى الزمالك بتسديدة مفاجئة بالدقيقة 18 لكنها تمر بعيدا عن المرمى الأبيض .

ويضغط الزمالك بشكل متواصل منذ الدقيقة 20 ويقود التونسى حمدى النقاز الطوفان الأبيض من الجبهة اليمنى بتوجيه أكثر من عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء المصرى لكن تصدى لها الدفاع البورسعيدى .

وكاد إسلام عيسى أن يسغل هفوة دفاعية بيضاء بالدقيقة 23 بعد تمريره خاطئة من عبد الله جمعة لتصل الكرة للاعب المصرى ويسددها مباشرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها جنش .

ويطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية بالدقيقة 33 لكنها تعلو عارضة المصرى .

ويسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى المصرى لكنه يعود سريعا للملعب ويستكمل اللعب بشكل طبيعى .

ويواصل إسلام عيسى محاولة افتتاح التسجيل للمصرى بتسديدة قوية بالدقيقة 36 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك .

وينقذ القائم مرمى المصرى من استقبال هدف ثانى بالدقيقة 37 بعد تسديدة متقنة من حمدى النقاز .

وينجح أوباما فى تسجيل ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 38 من هجمة منظمة قادها مصطفى فتحى ومرر الكرة لكاسونجو الذى مررها بالكعب للنقاز ويقوم الأخير بتمرير الكرة لأوباما لينفرد الأخير بالمرمى ويضعها فى شباك المصرى .

ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبى المصرى .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة للمصرى انتهت بتمريره خطيرة من إسلام عيسى تجاه أحمد جمعة لكن ينجح جنش فى تحويل الكرة لركلة ركنية .

ويسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب متأثر بإصابة بالدقيقة 44 ليدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم قبل استكمال اللعب .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى حصول التونسى حمدى النقاز على بطاقة صفراء بعد اشتباك بينه وبين محمود حمد لاعب المصرى .

ويعلن أحمد الغندور انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين .