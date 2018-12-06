درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

06 ديسمبر 2018 - 07:58 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن حالة الطقس، غدًا الجمعة، مبينة أنه يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وأضافت الهيئة، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.

فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستعداد للقصوى، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

ونشرت الهيئة توقعاتها لدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات المصرية والتي تصل لـ3 درجات للصغرى في سانت كاترين. وجاءت درجات الحرارة كما يلي:











