  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

الإسكندرية تسجل تراجعًا بمعدلات الإنجاب ووفيات الأمهات

«القومي للسكان»: نستهدف الوصول لـ 2,4 طفل لكل سيدة

الأرصاد

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

السترات الصفراء

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

جمال عبدالناصر وهيكل

المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء

دار القضاء العالي

23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

وكلاء اللاعبين

«بيزنس» وكلاء اللاعبين في مصر

نواب عن «أوبر باص»: ستنعش خزينة الدولة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال: "الرئيس موجود فى كل معركة وكل مواجهة"

#

تفاصيل إعلان وظائف مجلس الدولة

#

مجلس الدولة الفرنسي:الامتناع عن المشاركة في الانتخابات جريمة

#

حقيقة تقليل الحكومة لعدد موظفيها

البرلمان

الانترنت

خزينة الدولة

الركاب

أوبر باص

أشاد برلمانيون، بخدمة «أوبر باص»، التي أطلقتها شركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب، لما للخطوة من فوائد عديدة أهمها، المساهمة في حل أزمة المواصلات، وأنها مورد مهم لخزينة الدولة.

كانت شركة أوبر أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى «أوبر باص» للنقل الجماعي، بالقاهرة، خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة لمصر مؤخرًا.

وأضاف أن الشركة أطلقت خدمة حجز حافلات في القاهرة تحت اسم «أوبر باص»، في الوقت الذي تهدف فيه الشركة للاستفادة من سوق تنخفض فيها معدلات الدخل.

وأعلنت الشركة أيضًا، عن تطبيق «أوبر لايت» الجديد، الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في الشرق الأوسط خلال أوائل العام المقبل.

سامي المشد، عضو مجلس النواب، أثنى على الخدمة، مؤكدًا أنها ستساعد بشكل كبير على تخفيف التكدس المروري، إضافة إلى أنها ستحل جزء من أزمة المواصلات التي تعاني منها مصر منذ سنوات ولا تستطيع حلها حتى الآن.

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الخدمة ستعود على الدولة بالنفع في ظل إن القانون أقر ضريبة على تلك الشركات بنسب محددة، ما يعني انتعاش خزينة الدولة»، مشيرًا إلى أن «الخدمة ستوفر للمواطنين وسيلة آمنة ومريحة، بجانب وسائل المواصلات الأخرى».

وأثنى محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار شركتي «أوبر وكريم»، بدخول النقل الجماعي في خدمة جديدة تقدمها الشركتان تحت مسمى «أوبر باص»، موضحًا أن الخدمة سيتم تفعليها طبقًا للقواعد والقوانين الحاكمة.

وأضاف زين، أن تشجيع الاستثمار في النقل الجماعي، سيعود بالنفع على المواطن، وذلك من خلال خلق روح المنافسة بين الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في وسائل النقل المتعددة، لافتًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا يوفر من الوقت والجهد، لذلك تعد التكنولوجيا هي الحل الأمثل للقضاء على ازدحام الطرق.

وأكد في تصريحات له، أن تقنين أوضاع «أوبر باص» سيكون على غرار خدمة أوبر وكريم الحالية، وأنه سيتم التطرق إلى وزارة الداخلية لمعرفة حجم الضرائب الواقعة على الشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد اجتماع مرتقب بين وزارات «النقل والداخلية والمالية» ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لتحديد قيمة الضرائب لعودة مستحقات الدولة لها.

في السياق ذاته، ثمن النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، باختيار مصر كأول دولة لتطبيق هذه الخدمة، وهو ما يعكس طبيعة السوق الاستثمارية المستقرة في مصر.

وأشار إلى الخدمة لها عدد من المزايا من بينها أنها آمنة، وبسعر جيد تناسب قطاعات عريضة من المجتمع المصري، حيث إنها تقل بنسبة 80% عن الخدمة العادية، فضلا عن أنها سهلة ونظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري
» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني
» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك
» إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص
» فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي
» بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الاتصالات" و"الإنتاج الحربي"
» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة
» تركيا تدرس تقليص مدة الخدمة العسكرية
» إحالة مدرس متهم بهتك عرض «تلميذة» لـ«الجنايات»
» تركيا ترسل 7 شاحنات دقيق إلى سوريا
» تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه لـ«ممدوح عباس»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »