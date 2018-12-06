» الزمالك يتخطى المصري بهدفي «كهربا» و«أوباما»

06 ديسمبر 2018 - 09:05 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا هامًا على المصرى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز.



أحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 12 بالترتيب العام.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى فى محاولة لمباغته لاعبى المصرى بهدف مبكر وقاد كاسونجو هجمة خطيرة بالدقيقة الأولى من الجبهة اليمنى ومرر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن يتدخل الدفاع البورسعيدى لتشتيت الكرة.

وكاد إسلام عيسى أن يسجل أول أهداف المصرى بالدقيقة 5 بعد توغل فى دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش .

ويمرر أوباما كرة سحرية لكهربا بالدقيقة 7 حاول الأخير استغلالها ومراوغة حارس المصرى لكن يتدخل الدفاع فى اللحظة الأخيرة ويحول الكرة لركلة ركنية .

ويحتسب أحمد الغندور ركلة حرة مباشرة للمصرى بالدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل طارق حامد مع أحمد جمعة وسط اعتراض لاعبو الأبيض .

ويسجل كهربا هدف عالمى للزمالك بالدقيقة 11 من تسديدة بعيدة المدى بعد استلام تمريرة سحرية بالصدر من كاسونجو يضعها بإتقان فى شباك المصرى ليتقدم الأبيض بأولى الأهداف .

ويحاول أحمد جمعة تهديد مرمى الزمالك بتسديدة مفاجئة بالدقيقة 18 لكنها تمر بعيدا عن المرمى الأبيض .

ويضغط الزمالك بشكل متواصل منذ الدقيقة 20 ويقود التونسى حمدى النقاز الطوفان الأبيض من الجبهة اليمنى بتوجيه أكثر من عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء المصرى لكن تصدى لها الدفاع البورسعيدى .

وكاد إسلام عيسى أن يسغل هفوة دفاعية بيضاء بالدقيقة 23 بعد تمريره خاطئة من عبد الله جمعة لتصل الكرة للاعب المصرى ويسددها مباشرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها جنش .

ويطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية بالدقيقة 33 لكنها تعلو عارضة المصرى .

ويسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى المصرى لكنه يعود سريعا للملعب ويستكمل اللعب بشكل طبيعى .

ويواصل إسلام عيسى محاولة افتتاح التسجيل للمصرى بتسديدة قوية بالدقيقة 36 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك .

وينقذ القائم مرمى المصرى من استقبال هدف ثانى بالدقيقة 37 بعد تسديدة متقنة من حمدى النقاز .

وينجح أوباما فى تسجيل ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 38 من هجمة منظمة قادها مصطفى فتحى ومرر الكرة لكاسونجو الذى مررها بالكعب للنقاز ويقوم الأخير بتمرير الكرة لأوباما لينفرد الأخير بالمرمى ويضعها فى شباك المصرى .

ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبى المصرى.

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة للمصرى انتهت بتمريره خطيرة من إسلام عيسى تجاه أحمد جمعة لكن ينجح جنش فى تحويل الكرة لركلة ركنية .

ويسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب متأثر بإصابة بالدقيقة 44 ليدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم قبل استكمال اللعب .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى حصول التونسى حمدى النقاز على بطاقة صفراء بعد اشتباك بينه وبين محمود حمد لاعب المصرى .

ويعلن أحمد الغندور انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين .

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى يجرى مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى تغييران بخروج محمود القط ونزول أحمد شكرى وخروج حجاج عويس ونزول إسلام عطية فى محاولة لتنشيط الهجوم وتعديل النتيجة .

وبدأ لاعبو الزمالك الشوط الثانى بالتراجع فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجمات البورسعيدية المنتظرة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث .

ويستحوذ لاعبو المصرى على الكرة خلال الـ 10 دقائق الأولى من الشوط الثانى لكن دون خطورة حقيقيه على المرمى الأبيض .

ويهدر مصطفى فتحى فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى تمريره سحرية من فرجانى ساسى لينفرد بالمرمى ويحاول تسديد الكرة "لوب" أثناء خروج الحارس أحمد مسعود لكنها تعلو عارضة مرمى المصرى .

ويسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب بالدقيقة 60 متأثرا بإصابة فى القدم ليتدخل الجهاز الطبى لمنحه العلاج اللازم ثم يستكمل اللاعب المباراة بشكل طبيعى .

ويسدد أحمد جمعة الكرة تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 63 لكنها تصل سهلة فى يد جنش .

ويجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 67 بخروج عبد الله جمعة لتعرضه للإصابة ونزول حازم إمام بدلا منه ليشارك كظهير أيسر وليس ظهير أيمن وفقا لمركزه الأساسى .

ويتراجع أداء لاعبو الزمالك بشكل كبير مع مرور الوقت لاعتماد اللاعبين على الفردية وغياب الجماعية التى ميزت الأداء فى الشوط الأول وتسببت فى تسجيل هدفان مما أدى لعدم استغلال المساحات الواسعة التى ظهرت فى دفاعات المصرى لاندفاع الأخير للهجوم لتعديل النتيجة .

ويهدر مصطفى فتحى فرصة إضافة هدف جديد للزمالك بالدقيقة 77 بعد تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة لكنها "يشوط" الأرض بدلا من الكرة ليتأثر بإصابة فى قدمه وينزل بدلا منه إبراهيم حسن فى ثانى التغييرات البيضاء .

ويتعرض التونسى فرجانى ساسى للإصابة بالدقيقة 80 ليغادر الملعب وينزل محمود عبد العزيز بدلا منه فى التغيير الثالث والأخير للزمالك .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 81 بعد خطأ من حمدى النقاز فى تشتيت الكرة لتصل لأحمد جمعة ويسددها تجاه المرمى لكن يتدخل جنش فى اللحظة الأخيرة وينقذ مرماه .

ويجرى المصرى التغيير الثالث والأخيرة بالدقيقة 84 بنزول عبد الناصر محمد "دي ماريا" وخروج محمد جابر .

وكاد إبراهيم حسن أن يضيف الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 87 بعد تلقى عرضية خطيرة من كهربا ويسدد الكرة لكن خارج المرمى .

ويقود أحمد جمعة هجمة خطيرة للمصرى بالدقيقة 89 لكن يتدخل محمد عبد السلام مدافع الزمالك ويدفعه لتسديد الكرة خارج المرمى .

ويحتسب أحمد الغندور حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى احتساب ركلة حرة للمصرى على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد كوفى بقوة لكن يتصدى لها جنش بإتقان .

ويعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية نظيفة ليواصل الأبيض تحقيق الانتصارات بمسابقة الدورى ويتصدر جدول ترتيب البطولة .