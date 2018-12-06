«المحامين» تقر زيادة بمشروع العلاج لأعضائها

06 ديسمبر 2018 - 09:06 م

أقر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري اليوم الخميس، زيادات متعلقة بمشروع العلاج.

وقرر المجلس رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.

إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألفا إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألفا إلى 50 ألفا، والقلب المفتوح من 35 ألفا إلى 50 ألفا، وأمراض السرطان من 35 ألفا إلى 50 ألفا، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألفا إلى 35 ألفا.