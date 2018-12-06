السيسي يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018

06 ديسمبر 2018 - 09:09 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018.

وينطلق منتدى أفريقيا 2018، الذي يعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" يوم السبت المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنظم الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار المنتدى، الذي يعقد في شرم الشيخ ويستمر لمدة يومين ويشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوي، وتوجو، والنيجر، ورواندا، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التي تساهم في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.