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حقيقة توقيع عقود استثمار في قناة السويس

الحياة السياسية

مُهاب مميش
مُهاب مميش

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قناة السويس

استثمار

مهاب مميش

رد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على ما أثير مؤخرًا بشأن توقيع عقود استثمارية لصالح إحدى الدول في المنطقة الاقتصادية للقناة، مؤكدًا أن هناك العديد من العروض المقدمة للاستثمار.

وقال "مميش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اَخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم تامر أمين، إنه لم يتم إبرام أو توقيع أي عقود استثمارية حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم الآن مناقشة جميع العروض مع وزارة الاستثمار ورئيس الوزراء لاختيار الأفضل.

وأوضح أنه لن يتم عقد استثمارات في المنطقة الاقتصادية إلا بعد إصدار قانون ينظم العمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحركة في قناة السويس تشهد زيادة في الحصيلة بنحو 600 مليون دولار.



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