» «ميسي» عضوًا بنادٍ إسرائيلي شديد العنصرية ضد العرب

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إسرائيل

ميسي

المصريون

في خطوة مفاجئة، أعلن بيطار القدس، الشهير بعنصريته الشديدة تجاه العرب، أن ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، أصبح عضوًا شرفيًا به.

وقدم رجل الأعمال الإسرائيلي موشي هوغيغ، مالك نادي بيطار القدس، للاعب برشلونة، بطاقة العضوية الخاصة بالنادي، في فيديو نشرته صفحات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ميسي سعيدا بلقاء ممثلي النادي، قبل أن يلتقط الصور حاملا عضوية النادي اليهودي "المثير للجدل".

ويشتهر نادي بيطار القدس بعنصريته الشديدة تجاه العرب، خاصة من قبل جماهير الفريق "اليمنية المتطرفة"، التي اشتهرت بأناشيدها التي تتضمن ألفاظا مهينة للعرب.

ووفقا لصحيفة "هاآرتس"، تربط ميسي علاقة تجارية برجل الأعمال الإسرائيلي الذي عين "البرغوث" سفيرا تجاريا لشركته "سيرين لابز" في 2017.

واتبع النادي لسنوات طويلة سياسة التعاقد مع لاعبين من الديانة اليهودية فقط، قبل أن يغير هذا التوجه مؤخرا، مما أثار استياء جماهيره.

وكان موقع "فوتبول بارادايس" وصف بيطار القدس بأنه "النادي الأكثر عنصرية في العالم"، في تقرير مطول نشره عن الفريق في مارس الماضي.


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