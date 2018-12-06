» المفتي: أنشأنا وحدة رسوم متحركة لتصحيح المفاهيم

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الإرهاب

رسوم متحركة،

المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لابد من العمل سويا على دحر الإرهاب والكفاح ضده على محاور عديدة، موضحا أن هناك الكثير من الجهود تبذلها مصر لتبني دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني ودعوة تتواكب كل المؤسسات الدينية والغير دينية معها.

وأضاف علام، خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "تعزيز السلم العالمي في المجتمعات الإسلامية، والمذاع على فضائية "إكستر نيوز"، أن المؤتمر جاء لإضافة آليات جديدة في المجتمع والمؤسسات الدولية، وفقا للآليات الخاصة بالعصر الحديث.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الرئيس دعى خلال احتفال المولد النبوي للإطلاع على الثقافات المتعددة وأنماط المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية، وجائت الدعوة للجميع لإيجاد خطاب إفتائي وتعليمي ورشيد يتواكب مع المرحلة العصر.

وتابع علام: "عملنا من خلال دار الإفتاء على التطوير في عملنا، وقمنا مؤخرا بعمل وحدة عن الرسوم المتحركة، تقدم رسائل قصيرة يقبل عليها الشباب والأطفال لتصحيح المفاهيم".


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