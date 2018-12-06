صور.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ

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شكاوى من ارتفاع أسعار البطاطين.. والتجار يردون
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جبرائيل: زيارة البابا للسعودية، لم يحسم موعدها
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درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة
شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا
محمود أبوسعد
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