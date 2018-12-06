هذا ما قاله «الإخوان» عن تجربة «أردوغان» في تركيا

06 ديسمبر 2018 - 09:27 م

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة "الإخوان المسلمين" كانت في السابق تنظر إلى تجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنها "ليست إسلامية"، وكانت تشير إلى علاقته بإسرائيل.

ولطالما تبرأت قيادات الإخوان قبل ثورة 25 يناير 2011 من تجربة حكم حزب "العدالة والتنمية"، ذي الجذور الإسلامية، منذ أن وصل إلى السلطة في تركيا في عام 2002، وقالت إنها ليست "تجربة إسلامية".

وأضاف "البشبيشي"، في تصريحات إلى "المصريون"، "عندما برز نجم رجب طيب أردوغان في أوائل الألفية، بعد نجاحه في تركيا، كانت هناك أصوات خافتة داخل التنظيم تشعر بالإعجاب بالتجربة الأردوغانية، وبعضهم كان يتجرأ ويطالب بتكرار التجربة في مصر عن طريق عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، المحبوس حاليًا، ما كان يثير غضب التيار القطبي المتشدد المهيمن على التنظيم".

وتابع: "إلا أنه كلما زاد نجاح أردوغان، شعر إخوان مصر بالإحراج وقلقوا أكثر من عبد المنعم أبو الفتوح، فبدأوا في عمل اجتماعات ولقاءات للقواعد يحذرون فيها من الإعجاب بالتجربة التركية".

وتابع: "كانوا يقولون بالنص، هذه التجربة ليست إسلامية بل علمانية والعيال بتوع حزب العدالة والتنمية التركي "عيال صيع"، والله بنفس اللفظ، وتركيا دولة علمانية وليست دولة إسلامية فيها الدعارة مرخصة والعرى والإباحية في كل مكان في تركيا، علاوة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي الصليبي وتربطها علاقات مميزة بالصهاينة".

واستطرد: "كل هذا وأكثر كان كهنة التنظيم يروجونه بين قواعدهم، الآن بعدما فتحت تركيا أبوابها لإيواء قادة التنظيم وأصبحت أكبر داعم لها، أصبحت تركيا دولة مسلمة، وأردوغان خليفة للمسلمين".



