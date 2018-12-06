أب يلقي أطفاله الثلاثة في النيل وينتحر

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تخلص أب من أطفاله الثلاثة وألقى بهم في نهر النيل ثم أقدم على الانتحار بنفس الطريقة؛ هربا من المشاكل الزوجية.

البداية بلاغ تلقاه اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها لشخص يدعى عيد أحمد عبد الجواد 43 سنة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وعقب مرور نحو نصف ساعة، عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات.

ومع اقتراب وقت الغروب، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

وكشفت تحريات المباحث أن الأب ألقى أطفاله الثلاثة في نهر النيل أمس الأربعاء وانتحر بعدها؛ بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين زوجته وتركها المنزل منذ فترة.



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