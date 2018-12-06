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"أبو شقة": شباب الوفد امتداد حقيقي لشباب 1919

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حزب الوفد
حزب الوفد

حسن عاشور

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن شباب الوفد الحالي هم الامتداد الحقيقي لشباب ثورة 1919، مشيرا إلى أن أهم ما يميز شباب الوفد، هو ما يمتلكونه من فكر ورؤية وطنية ولديهم جذور وطنية وتربوا داخل المدرسة الوطنية المصرية في حزب الوفد وهذا ما يميزهم عن مُختلف الشباب.

وأضاف "أبو شقة"، أن شباب الوفد لا يسعي لتحقيق أهداف شخصية أو منافع ومكاسب ذاتية ولكنهم يؤمنون أن استمرار حزب الوفد هو استمرار حقيقي للديمقراطية في مصر.

وأردف رئيس الوفد، وبالنظر إلي تاريخ الوفد نجد أن دور الشباب الوفدي والمرأة الوفدية محفور بحروف من نور في تاريخ الحركة الوطنية المصرية،لافتا إلى أنه يرى في شباب الوفد الإصرار والعزيمة في أن يكونوا جنود وقادة المستقبل، حتي يعرف الجميع أن هؤلاء هم شباب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد بلجان شباب المحافظات برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد لتلقي مقترحات وأفكار شباب الوفد حول الاحتفال بمئوية الوفد.

وحضر الاجتماع طارق سباق نائب رئيس الحزب، ومحمد فؤاد سكرتير عام مساعد ورئيس اللجنة النوعية للشباب وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، و، جمال شحاته أمين الصندوق المساعد ومقرر اللجنة النوعية للشباب وكاظم فاضل سكرتير عام مساعد حزب الوفد والنائب الوفدي سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون مجلس النواب وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد.



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