شكاوى من ارتفاع أسعار البطاطين.. والتجار يردون

06 ديسمبر 2018 - 09:39 م

مع دخول فصل الشتاء، تعالت شكاوى المواطنين، من ارتفاع أسعار البطاطين، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أرجعه أعضاء بغرفة النسيج باتحاد الصناعات، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ووسائل النقل وكذلك أجور العاملين بذلك القطاع.

ويتراوح سعر البطانية المصنعة محليًا ما بين 350 إلى 650 جنيهًا، حيث تباع البطانية زنة 3.5 كيلو بـ 350 جنيهًا، والبطانية زنة 5 كيلو جرام 450 جنيهًا، أما البطانية الـ 9 كيلو فتباع بـ 650 جنيهًا.

وقال محمد السيد، تاجر مفروشات، إن "البطانية المستوردة تختلف عن المحلية، وكذلك هناك خلاف بين من وزنها 5 ومن وزنها 8 كيلو"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع أسعار البطاطين أعلى من نظيرتها المحلية".

وأضاف لـ "المصريون": "هناك إقبال كثيف على البطاطين ذات الجودة المتوسطة والمنخفضة، نظرًا لأن البطاطين ذات الأسعار المرتفعة، لا تتناسب مع الظروف المادية لغالبية المواطنين".

تاجر المفروشات، أكد أن "حركة البيع والشراء مقارنة بالعام الماضي تراجعت بنسبة كبيرة، على الرغم من أن هامش الربح المحدد تم تخفيضه؛ للتيسير على المواطنين".

حمادة القليوبي، رئيس غرفة النسيج باتحاد الصناعات، قال في تصريح إلى "المصريون"، إن تكاليف الإنتاج زادت خلال العام الجاري، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع أسعار المفروشات والبطاطين، لكن "الزيادة غير مبالغ فيها كما يقول البعض".

وأشار إلى أن "أسعار الطاقة ارتفعت، والأجور زادت، وتكلفة النقل أصبحت أعلى من السابق، إضافة إلى أن كافة المواد المستخدمة في تلك الصناعة ارتفع سعرها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وأوضح أنه "في فصل الشتاء الحالي يتزايد الإقبال على شراء البطاطين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، متابعًا: "موسم الشتاء هو هذه المنتجات، والتجار يحاولون الحصول على ربح مناسب، وأعتقد أنهم لا يبالغون في المكسب؛ حتى لا يحدث ركود في حركة البيع".

رئيس غرفة النسيج باتحاد الصناعات، لفت إلى أن أسعار الجملة تختلف عن أسعار القطاعي، حيث إن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها لا يقاس بالقطاعي فقط".

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن "هناك أنواع كثيرة من المفروشات، وكذلك هناك اختلاف في الأوزان والخامات، ما يعني أنه سيكون هناك تباين في الأسعار".

وأوضح لـ "المصريون"، أن "الأسعار مرتبطة بالخامات وكذلك بتكاليف الإنتاج، والبطانية ذات الخامة والجودة المرتفعة سيكون سعرها أعلى عن ذات الجودة المتوسطة، والاثنان سيكونان أعلى سعرًا من صاحبة الجودة المنخفضة".

وتابع: "هذا طبيعي ويحدث مع كل المنتجات، والأسعار ترتفع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج".