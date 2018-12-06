العراق.. مسلحون يقتلون قياديا في فصيل "سرايا السلام" شمالي بغداد

06 ديسمبر 2018 - 10:40 م

قال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين قتلوا مساء الخميس قيادياً في فصيل "سرايا السلام" شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على القيادي في سرايا السلام حسين لعيوص الحجامي في منطقة الشعلة شمالي بغداد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الحجامي لقي حتفه على الفور، قبل أن يفر المهاجمون الذين كانوا يستقلون سيارة مدنية".

"وسرايا السلام" هي الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تصدر التحالف الذي يحظى بدعمه "سائرون" نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتعد "سرايا السلام" جزءاً من فصائل الحشد الشعبي الشيعية، التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى سنوات الحرب (2014-2017).لكن الصدر جمّد عمل معظم فصيله المسلح بعد انتهاء الحرب ضد "داعش"، في بادرة حسن نية لترك قوات الأمن الحكومية تتولى مهام حماية الأمن في البلاد.

