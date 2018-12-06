تعليق "التموين" على محاولة انتحار مواطن بسبب "الحذف"

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بطاقات التموين
بطاقات التموين

المصريون ـ متابعات

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عقب محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، على محاولة أحد المواطنين الانتحار في أسيوط احتجاجًا على خصم 4 أفراد من بطاقته التموينية، قائلًا: «شخص يبدو عليه أنه غير متزن، وهدد أنه سينتحر»، موضحًا أنه سيتم إضافة الأربعة أشخاص على البطاقة بعد تصحيح البيانات.
وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن وزارة التموين أعطت مهلة 3 أشهر للمواطنين لتحديث بياناتهم، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص تخلفوا عن عملية  التحديث، وأنه سيتم حذف كل من لا يستحق التموين.
وأضاف أن بعض الأفراد المحذوفين عادوا إلى البطاقات بالفعل اليوم، وأنه سيتم إعادة المحذوفين من المستحقين في خلال عدة أيام فقط، لافتًا إلى أن الغرض هو التدقيق والتحقيق من أن جميع الأفراد في البطاقة مستحقين.


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