هؤلاء الأكثر تأثيراً على "تويتر" خلال العام الحالي

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استعرض الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه على شاشة "MBC مصر"، تقرير شركة "تويتر" الذي كشف عن أكثر التغريدات والأسماء تداولا في مصر والمنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، خلال 2018.
وفي مصر تصدرت الأحداث الرياضية قائمة الأكثر تفاعلا، واحتلت أندية الأهلي والزمالك وليفربول وبيراميدز، المراكز الأربعة الأولى، وأبرز "تويتر" الوافد الجديد لدوري كرة القدم المصرية نادي بيراميدز.
وعلى مستوى الشخصيات فكان نجم منتخصب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أكثر لاعب تصدر اهتمامات جمهور تويتر.
واستعرض برنامج "يحدث في مصر" أيضا عدداً من تغريدات الفنانين التي كانت أكثر تفاعلًا في 2018، مثل تغريدات الفنان محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي عن مستشفى أبو الريش، وتغريدة الفنانة محمود البزاوي، عن رحيل الفنان محمد شرف، وتغريدة أخرى للفنان محمود العسيلي..
أما على مستوى المملكة العربية السعودية، فكان أبرز الوسوم التي تم تداولها هو وسم "شهر رمضان"، و"اليوم الوطني الـ88"..
وبالنسبة للتغريدات التي تصدرت قائمة الأكثر تفاعلًا بتويتر في السعودية، فكانت تغريدات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، هي التغريدات الأكثر تداولا، وكان من أبرزها تغريدة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وعلى مستوى حسابات الشخصيات التي تم ذكرها ضمن الأكثر تأثيرًا في 2018، فكان حساب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، من أبرز الحسابات على تويتر في 2018. وجاء في المرتبة التالية سامي الجابر، وياسر القحطاني، نجمي منتخب السعودية السابقين، بالإضافة للاعب النادي الأهلي السعودي عمر السومة
وفي الإمارات تصدرت تغريدات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة أكثر التغريدات تفاعلًا في 2018، وكان هاشتاج "عام زايد" من أبرز الوسوم، التي تم تداولها في الإمارات في 2018.

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