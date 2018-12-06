بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

06 ديسمبر 2018 - 11:44 م

يعتزم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، زيارة الإمارات في فبراير/شباط المقبل.



وقال الفاتيكان، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، إن البابا سيزور العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير/شباط المقبل.



وأوضح أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية".



كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".



بدورها رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.

