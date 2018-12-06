  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
تويتر

هؤلاء الأكثر تأثيراً على "تويتر" خلال العام الحالي

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف لأول مرة سبب استضافته للسفير الإسرائيلي

بطاقات التموين

تعليق "التموين" على محاولة انتحار مواطن بسبب "الحذف"

دحلان

هذا ما قاله "دحلان" عن "السيسي" وقطر وتركيا

رانيا يوسف

تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية عن فستان رانيا يوسف

سعد الهلالي

جامعة الأزهر: «الهلالي» عالم جليل وإن اختلفنا معه

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار البطاطين.. والتجار يردون

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

هذا ما قاله «الإخوان» عن تجربة «أردوغان» في تركيا

موقف سيارات

سائقو الميكروباص: إحنا الحكومة والقانون

البابا تواضرس

جبرائيل: زيارة البابا للسعودية، لم يحسم موعدها

بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

#

فضائح الانتهاكات الجنسية أضعفت الكنيسة الكاثوليكية

#

إقالة قسّين بسبب فضائح جنسية

#

البابا فرانسيس يعتذر عن "جرائم" الكنيسة في أيرلندا

يعتزم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، زيارة الإمارات في فبراير/شباط المقبل.
وقال الفاتيكان، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، إن البابا سيزور العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير/شباط المقبل.
وأوضح أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية".
كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".
بدورها رحبت الإمارات بزيارة البابا الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد "اهتمام بلاده بهذه الزيارة التاريخية". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: هذا ما اكتشفه العلماء أسفل ضريح النبي يونس
» توفيق عكاشة يوجه رسالة هامة لسيدات مصر
» المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء
» المصري يقرر إقالة مصطفى يونس
» وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط
» نواب: على الحكومة أن تستعد للأمطار والسيول بهذه الوسائل
» إغلاق برج إيفل أمام الزوار يوم السبت تحسبًا للاحتجاجات
» المفتي: أنشأنا وحدة رسوم متحركة لتصحيح المفاهيم
» «ميسي» عضوًا بنادٍ إسرائيلي شديد العنصرية ضد العرب
» درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة
» القضاء التركي يرفض تعليق ارتداء الحجاب في الجيش

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »