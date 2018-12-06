وزير المالية الفرنسي: بلادنا تواجه لحظة خطيرة

06 ديسمبر 2018 - 11:45 م

أكد وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان، أن بلاده تمر بلحظة خطيرة في تاريخها نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد في مختلف أرجائها.



قال وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه لحظة خطيرة بعد احتجاجات استمرت لأسابيع بقيادة ما بات يعرف بـ«السترات الصفراء» وخلفت مئات المصابين، وفقا لموقع «السومرية نيوز».



وقال دارماتان لمحطة «فرانس إنتر» إن «إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة الفرنسية أربعة مليارات يورو ما يعادل 53ر4 مليارات دولار»، إلا أنه أشار إلى أن حكومة بلاده ستحافظ مع ذلك على أوضاعها المالية العام المقبل.

