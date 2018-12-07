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إغلاق برج إيفل السبت تحسبا لأعمال شغب

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إخلاء برج إيفل وتطويق جميع المناطق المحيطة به
إخلاء برج إيفل وتطويق جميع المناطق المحيطة به

المصريون ووكالات

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أعلنت إدارة برج إيفل، الخميس، أن البرج سيكون مغلقًا أمام الزوار السبت المقبل تحسبًا لأعمال شغب خلال احتجاجات "السترات الصفراء" المرتقبة، حسب قناة "فرانس 24" الفرنسية.
وأضافت القناة أن الشرطة دعت أيضا إلى إغلاق المحال التجارية والمطاعم في جادة الشانزليزيه السبت، مشيرة إلى أن السلطات ستغلق 10 متاحف في اليوم نفسه تحسبا لأعمال الشغب.
وقال الإعلامي المختص في الشؤون الدولية، وسيم الأحمر، إنه لأول مرة "سيتم نشر 12 مركبة مصفحة للدرك في باريس السبت المقبل".
وأضاف أنه سيتم نشر نحو 8000 عنصر أمن في باريس و89 الف في فرنسا.
والأربعاء، أعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019، على خلفية احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".
واحتجاجات "السترات الصفراء" ضد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيش، والتي عمت مدنًا مختلفة منذ 17 نوفمبر/تشرين ثان الماضي؛ شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.
واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع"، ما أثار انتقادات على نطاق واسع. -

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