  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:14 ص
بحث متقدم
عملات بلاستيكية

خبير مصرفي يكشف معلومات هامة عن العملة البلاستيكية

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف لأول مرة سبب استضافته للسفير الإسرائيلي

تويتر

هؤلاء الأكثر تأثيراً على "تويتر" خلال العام الحالي

بطاقات التموين

تعليق "التموين" على محاولة انتحار مواطن بسبب "الحذف"

دحلان

هذا ما قاله "دحلان" عن "السيسي" وقطر وتركيا

رانيا يوسف

تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية عن فستان رانيا يوسف

سعد الهلالي

جامعة الأزهر: «الهلالي» عالم جليل وإن اختلفنا معه

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار البطاطين.. والتجار يردون

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

هذا ما قاله «الإخوان» عن تجربة «أردوغان» في تركيا

موقف سيارات

سائقو الميكروباص: إحنا الحكومة والقانون

واشنطن تفشل في تمرير قرار أممي ضد "حماس"

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مسيرات بغزة رفضًا لمشروع أممي لإدانة "حماس"

#

التحالف الدولي ينفي استهدافه مدنيين في دير الزور السورية

#

جيش الاحتلال يقصف مقر لحماس بقطاع غزة

#

تصعيد خطير من «ترامب» ضد الفلسطينيين

أحبط أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مساعي الولايات المتحدة تمرير قرار يدين حركة "حماس" الفلسطينية.
واعتبرت صحف عبرية بينها "هآرتس" نتيجة التصويت "صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل".
ولم يتمكن مشروع القرار من تخطي عتبة ثلثي الأصوات المطلوبة لاعتماده، ولم تدعمه سوى 87 دولة، فيما عارضته 57، وامتنعت 33 دولة عن التصويت.
وقبيل التصويت، وافقت الجمعية العامة على ضرورة حصول مشروع قرار واشنطن على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.
وحسب مراسل الأناضول، حصل قرار الجمعية العامة اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على موافقة 75 صوتا مقابل اعتراض 72 دولة وامتناع 26 عن التصويت.
إثر ذلك طلبت مندوبة واشنطن الأممية، نيكي هيلي، الكلمة، وحذرت ممثلي الدول بالقول: "ستكون هنالك تداعيات لو قمت بالتصويت لصالح تقويض القرار".
يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يطالب بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس
» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"
» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء
» شاهد: هذا ما اكتشفه العلماء أسفل ضريح النبي يونس
» توفيق عكاشة يوجه رسالة هامة لسيدات مصر
» المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء
» المصري يقرر إقالة مصطفى يونس
» وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط
» نواب: على الحكومة أن تستعد للأمطار والسيول بهذه الوسائل
» إغلاق برج إيفل أمام الزوار يوم السبت تحسبًا للاحتجاجات
» المفتي: أنشأنا وحدة رسوم متحركة لتصحيح المفاهيم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »