» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء

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شريف عامر: "مفيش غير أمي اللي بتتفرج عليا"
شريف عامر: "مفيش غير أمي اللي بتتفرج عليا"

المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، بممارسة لعبة «pubg» على الهواء، بعد انتشرت اللعبة بشكل كبير داخل المجتمع المصري.
واستضاف «عامر» رامي مصطفى، «جيمر»- أحد خبراء اللعبة-، للحديث حول أهدافها والفئات العمرية المسموح لها بممارسة اللعبة.
كما استضاف «عامر» عددًا من الأزواج والزوجات، بين مؤيد ومعارض لممارسة مثل هذه الألعاب، والتي تستقطع الكثير من الوقت، ما يتسبب في التقصير في بعض الأعمال من أجل ممارستها.
وشهدت حلقة البرنامج، مداخلة هاتفية لزوجين «محمد» و«نورهان»، حيث كان يشكو الزوج من أن زوجته دائمة اللعب بكثرة للعبة PUBG، التي ما كان منها إلا أن ردت عليه ضاحكة وقالت: «أنا أخوض حرب هو لا يعلم عنها شيئًا».

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