خبير مصرفي يكشف معلومات هامة عن العملة البلاستيكية

07 ديسمبر 2018 - 12:50 ص

عقب هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، على تصنيع العملات البلاستيكية، قائلًا: "نعمل بالنقود البلاستيكية فعليًا عن طريق الفيزا والماستر كارد، النقود البلاستيكية موجودة بالفعل".



وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "اقتصاد وطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن الخطوات التي تتخذها الدولة تحافظ على الاقتصاد وتحمي المجتمع والمواطن.

