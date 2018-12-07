» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس

07 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشتاء رسميًا لم يبدأ بعد، وبرغم من أننا في الخريف، لكننا دخلنا مبكرًا في الشتاء بسبب التوزيعات الجغرافية.



وأوضح "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن التغيرات المناخية التى أثرت على العالم أجمع أثرت على مصر، لافتًا إلى أنه عندما حدثت الثورة الصناعية بدأ الإنسان يستخدم البترول ومشتقاته والفحم بشكل مفرط، مما تسبب في تكوين غطاء من الملوثات للكرة الأرضية وتسببت في تكوين غازات الاحتباس الحراري، والذي نتج عنها التغيرات المناخية التى نتحدث عنها.

