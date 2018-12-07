» دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

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أصدرت الحكومة الجديدة في لوكسمبورج، قرارا بالغاء تذاكر المواصلات العامة، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وذكرت قناة "القاهرة والناس" أن لوكسمبورج، اتخذت هذا القرار الذي سينفذ في صيف 2019، حيث قررت إلغاء تذاكر الحافلات والقطارات والترام، ما يجعل التنقل مجانيا، في وقت تعاني بعض الدول الأوربية من ارتفاع أسعار تذاكر وسائل النقل.

يُذكر أن عدد سكان لوكسمبورج بلغ حوالي 455 ألف نسمة عام 2004، منهم حوالي 40% أجانب، منهم أقليات برتغالية، فرنسية وإيطالية، وهي اليوم إحدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27دولة.


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