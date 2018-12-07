شاهد.. توفيق عكاشة يبكي على الهواء تعرف علي السبب

07 ديسمبر 2018 - 08:08 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إ ن مصر أقدم دولة على الأرض، وأول امبراطورية أقيمت على الأرض لم تغب عنها الشمس.



وأضاف"عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تنطلق بقوة الصاروخ بعد أن كان مستهدف لها أن تنكسر، وترفع الراية البيضاء.



وبكى الإعلامي، على الهواء قائلا: "عيني قاب قوسين أو أدنى أن تدمع الآن فخرًا وافتخارًا، وعزة نفس بمصرنا الغالية".



شاهد الفيديو..



