تفاصيل محاولة اغتيال "السبسي" في تونس

كشف مبروك كورشيد، المحامي التونسي، والوزير السابق، عن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، عام 2013، عند زيارته إلى تونس، مشيرا الى ان "السبسي" لم يكن رئيسا لتونس وقتها.

وأوضح "كورشيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أن هناك ادلة قوية تشير الى ان التنظيم الخاص لحركة النهضة ، هو الذي كان يقف وراء هذه العملية.

واشار إلى أنه مازال الوقت مبكرا للحديث عن حظر التنظيم، ولكن القانون يجرم الانتماء للتنظيمات السرية.