"الوزراء": اكتشفنا كوارث في منظومة الخبز

07 ديسمبر 2018 - 08:43 ص



أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جميع السلع الأساسية يوجد بها مخزون يكفي، ولا توجد مشكلة من أي نوع، حتى مشكلة البطاطس وجدت طريقها للحل، وعادت الأسعار كما كانت.



وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، إلى أن الحكومة تسعى حاليا لوضع خريطة مصر الزراعية، لمعرفة العجز الذي سيحدث في كل عام، من خلال مقارنة المساحات المزروعة بالاستهلاك الفعلي، واستيراد الفارق الذي نحتاجه.



وعن أزمة البطاقات التموينية بمنظومة التموين، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، اكتشفنا "كوارث"، مثل الأسماء المكررة، في التموين والخبز، وأسماء متوفين، وتم تنقيتها.



وشدد على أن المستفيدين من الخبز 70 مليون مواطن، وحوالي 65 مليون يحصلون على الدعم التمويني، واكتشفوا "ملايين" يصرفون دون وجه حق، وسيتم تحديث البيانات بشكل دوري.

