مفتي الجمهورية: بحثنا وراء حديث "خير أجناد الأرض" لنثبت صحته

07 ديسمبر 2018 - 11:42 ص

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن البعض قد أراد أن ينزع عن الجيش المصري، شهادة رسول الله فيه، مشيرًا إلى الحديث النبوي القائل «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض».

وأضاف «علام»، خلال تصريحاته لفضائية «دي إم سي»، مساء أمس الخميس، أن البعض قد شككوا في صحة هذا الحديث، موضحًا أنه تم بحث هذه المسألة، وانتهى البحث إلى إثبات صحته في وضوح تام، مؤكدًا: «الحديث صحيح، وما أثير حوله من أهل العلم تم الرد عليه».

وعقب: «نقول في رسالة بسيطة وواضحة إن التاريخ يثبت خيرية هذا الجيش المصري، ويثبت خيرية الشرطة المصرية»، مستطردًا أن البحث المشار إليه منشور عبر موقع دار الإفتاء المصرية على شبكة الإنترنت، لمن يريد الإطلاع عليه.



