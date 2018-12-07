"صلاح" يحصد مركزًا عالميًا في مركز المهاجم

07 ديسمبر 2018 - 11:48 ص

حصد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي المركز السابع كأفضل لاعب يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط في العالم 2018.

وقالت الشبكة الرياضية"ESPN " إن صلاح قدم موسماً رائعاً مع ليفربول "2017 – 2018"، سجل خلاله 44 هدفاً بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وعلى الرغم من الإصابة التى تعرض لها فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى والتى أثرت بالسلب على مستواه فى بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا، إلا أن اللاعب المصرى يعد أحد أفضل اللاعبين فى العالم.

وأضافت الشبكة الرياضية أن محمد صلاح يتمتع بالذكاء وسرعة البديهة أى سرعة اتخاذ القرارات، وهو من أفضل اللاعبين فى العالم الذين يجمعون بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط.

وتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى قائمة أفضل اللاعبين الذين يجمعون بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط فى العالم لعام 2018، يليه كريستيانو رونالدو وكيليان مبابى، وهازارد، وجريزمان، ونيمار ثم محمد صلاح.

يأتى هذا فى الوقت الذى تفوق فيه محمد صلاح على جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسبانى، وفيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزى، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى.



