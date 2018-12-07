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مستقبل وطن: توزيع 5 آلاف بطانية لغير القادرين بمطروح

آخر الأخبار

برلماني
النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح

أمينة عبد العال

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حرص النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، على المشاركة فى الحملة التي نظمها حزب مستقبل وطن فى عدد من المحافظات منها محافظة مطروح بشأن توزيع عدد من البطاطين على المواطنين غير القادرين لحمايتهم من برد الشتاء القارس.

وقال العميرى، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه وزع عدد من البطاطين بالمحافظة اليوم على عدد المواطنين بقرى ونجوع المحافظة وذلك بعد حصر عدد الأسر غير القادرة فى إطار خطة الحزب لتوفير كافة المستلزمات للمواطنين خلال فصل الشتاء بداية من البطاطين والسلع الأساسية الاستراتيجية ومستلزمات الحياة اليومية.

وأكد "نائب مطروح"، أنه سيوزع 5 ألاف بطانية على الأسر الفقيرة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني فى أفعال الخير بالمحافظات والقرى الفقيرة، مشيدا بجهود الدولة فى توسيع مظلة الدعم فى الموازنة العامة هذا العام لتشمل العديد من غير القادرين فى إطار توجيه الدعم للفئات المستحقة وذلك من خلال تنقية كشوف الدعم بشكل دوري لضمان تحقيق ذلك.


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