بالفيديو.. سفير يقابل المارة داخل توكتوك

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سفير يقابل المارة داخل توكتوك
سفير يقابل المارة داخل توكتوك

عبد القادر وحيد

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للسفير الإيطالي فابريزيو لوبيسا، مرتديًا الزي السوداني هو وزوجته.

ويظهر مقطع الفيديو، مفاجأة الوزير للمارة في أحد شوارع الخرطوم، بقيادته التوك توك أو "الركشة"، بحسب تسمية السودانيون، في خطوة مثيرة نالت إعجاب رواد التواصل الاجتماعي.

كما يظهر الفيديو السفير برفقة زوجته، وهما يتبادلان الحديث معًا داخل التوكتوك التي وضع في مقدمتها علم بلاده.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن السفير الإيطالي خطط لإخراج هذا المقطع بشكل فيلم قصير، حيث أجلس زوجته في موقع لبيع "الشاي السوداني"، وهي ترتدي الثوب المحلي، وأتى بأحد السودانيين وألقى تحية الإسلام عليها، باعتبارها صاحبة المحل، وطرح عليها بعض الأسئلة.

وقدمت زوجة السفير القهوة السودانية وسط الطريق العام، كما تفعل السودانيات صاحبات هذه المهنة البسيطة، حيث كان حديث السفير مع بائعة الشاي باللهجة السودانية، التي أشاد بها بعد أن تذوقها.

يذكر أن السفير الإيطالي في الخرطوم ظهر قبل عدة أشهر في إحدى الصور، يتشارك مع العمالة السودانية في مهنة العتالة، كجزء من برامجهم اليومية.

الفيديو:

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