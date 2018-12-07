"الصناعة" و"النقل" يتفقان على توريد أتوبيسات سريعة من مرسيدس

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وكالات- حنان حمدتو

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وزارة النقل

شركة مرسيدس العاالمية

ووزارة الصناعة والتحارة

عقد وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، وهشام عرفات، وزير النقل، وتيل اوبروردر، رئيس وفد الشركة مرسيدس دايملر العالمية، اليوم،  اجتماعًا لمناقشة التعاون معها  للحصول على دفعة أتوبيسات سريعة ذات المسارات الخاصة.

وقال وزير الصناعة، في البيان له، إن اللقاء يأتي في إطار جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ونقل تكنولوجيا الصناعة الحديثة لمصر، خاصة وأن مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة الأوتوبيسات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإمكانيات تتيح إقامة شراكة بين إحدى الشركات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات والتي تسهم في تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وتقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.

وقال هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعي، بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، مشيرًا إلى إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الوزير إنه سيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها إلى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الأتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء التشغيل التجريبي خلال عام 2020

وقال تيل أوبروردر رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات، إن الشركة تمثل إحدى الشركات الرائدة عالميا في إنتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لإنتاج الأتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتًا إلى أن الشركة حريصة على التواجد في السوق المصري، وفقًا للبيان.

وأضاف رئيس الشركة، أن الشركة ستبدأ في إعداد الدراسات المبدئية الخاصة بإنشاء خطوط النقل السريعة وبدء إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية.



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