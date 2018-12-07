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انطلاق ماراثون لنبذ العنف ضد المرأة

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ارشيف
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وزارة شباب

انطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ماراثون صحة المرأة التى نظمته الجمعية المصرية لصحة المرأة بالتعاون مع كلية تربية رياضية بنات بالجزيرة.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة الرياضية.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة،  وتشجيع الفتاة والمرأة على ممارسة الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الوطن.




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