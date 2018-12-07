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مصطفى لطفي المنفلوطي وإدمون روستان يلتقيان في مكتبة الإسكندرية

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مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

أمينة عبد العال

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التنوير

مكتبةالاسكندرية

مجلس الطهطاوي

يستضيف مجلس الطهطاوي للتنوير بمكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع التواصل الثقافي لقاءً ثقافيًا يدور محوره حول: "التمازج الشعري بين مصطفى لطفي المنفلوطي والأديب الفرنسي إدمون روستان: مسرحية الشاعر نموذجًا".

يسلط اللقاء الضوء على حركة التعريب في مجال الأدب العربي التي شهدتها مصر في عشرينيات القرن الماضي والتي يمثل المنفلوطي أحد أقطابها، حيث يعزى إليه ابتداع لونٍ جديدٍ من الأدب أثرى به المكتبة العربية بقيامه بتعريب العديد من روائع الأدب العالمي، خاصة الفرنسي، وذلك بإعادة صياغة نصوصًا مترجمة عن الأدب الفرنسي بأسلوبه الجزل وذلك بغية إتاحة الفرصة أقصى الممكن للقارئ العربي للاطلاع على إبداعات الأدب العالمي مع الحفاظ على أصالة النص الأجنبي.

وتعد المسرحية الخالدة "الشاعر" التي عربها المنفلوطي عن مسرحية "سيرانو دي برجراك" الأديب الفرنسي المعروف "إدمون روستان" إحدى أيقونات حركة التعريب التي قادها بكل تمكن وبراعة. من جانب آخر، قام المنفلوطي بتعريب المسرحية الشعرية "النسر الصغير"  لذات الكاتب الفرنسي عن حياة دوق ريشستادت "ابن نابليون بونابارت" والتي أخرجها "عزيز عيد" للمسرح المصري في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، وتظل تلك المسرحية المعربة حتى اليوم إحدى الكلاسيكيات الخالدة في تاريخ التراجيديا المسرحية المصرية.

يشارك في اللقاء الذي تستضيفه المكتبة الساعة الخامسة مساء يوم 12 ديسمبر السادة الأساتذة:

   د. هدى أباظة أستاذة الأدب الفرنسي/كلية الآداب بجامعة عين شمس.

   د. نرمين شهيب الأستاذة بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية/ بجامعة الإسكندرية.

د. محمد السيد عبدالتواب الأستاذ المساعد في الأدب العربي الحديث بجامعة النهضة.


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