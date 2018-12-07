» سموحة يحدد سعر تذاكر مباراة "زعيم الثغر" بالكأس

07 ديسمبر 2018 - 12:48 م

حدد مسئولو ناديي سموحة والاتحاد السكندرى، 20 جنيها كسعر لتذاكر مباراة اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ، بعد موافقة الأمن على حضور 4 آلاف مشجع بواقع ألفى مشجع لكل فريق، على أن يتم طرح 1500 تذكرة لكل فريق، و500 دعوة لكل منهما.

ويدخل الاتحاد اللقاء متسلحا بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما نجح فى إقصاء الزمالك من بطولة كأس زايد الأسبوع الماضي.

بينما يطمح طارق يحيى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق انتصاره الأول مع الفريق السكندرى بعد الخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى الظهور الأول له مع الفريق.



