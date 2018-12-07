» 139740 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل والخارج فى 3 أشهر

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متابعات- حنان حمدتو

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سوريا

السعودية

محمد سعفان

ةوزارة الثوى العاملة

كشفت وزارة القوى العاملة، عن إجمالى فرص العمل التي وفرتها خلال 3 شهور، بلغت نحو 71 ألفا و279 فرصة، وإجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغت 68 ألفا و461 تعاقدا.

  وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم  أن النشرة  الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من إبريل إلي يونيو 2018،  بلغ نحو 208 آلاف و275 مسجلا ، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل71 ألفا و279 ، منهم  52 ألفا و219 من الذكور و19 ألفا و60 إناث، فى حين بلغ عدد حملة المؤهلات من الجنسين 49 ألفا و670 ، ومن غير حملة المؤهلات 21 ألفا و026، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة 583 معاقا.

 وقال إن إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغت  68 ألفا و461 تعاقدا، منهم 66 ألفا و978 ذكورا و1483 إناثا.

 واحتلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدولة العربية  المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت ، ثم الأردن ،  تليها الإمارات ، ثم قطر، وجاءت في المراكز السادس سلطنة عمان،  ثم البحرين، والجزائر ، ولبنان، وسوريا وليبيا، كما احتلت إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين ، تليها اليونان  ، ثم قبرص ، وبلغت تعاقدات البواخر الأجنبية 628 مصريا.

 وأفاد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى للوزارة، إنه فى إطار توضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم في سوق العمل الداخلى.



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